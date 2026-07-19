Prema podacima kojima raspolaže ova organizacija, između sredine juna i sredine jula oko 20 iranskih tankera uputilo se ka Aziji.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom ministarstvu finansija objavila je 22. juna dokument koji potvrđuje da su Sjedinjene Američke Države izdale opštu licencu za proizvodnju, snabdevanje i prodaju iranske nafte i naftnih derivata.

Američko ministarstvo finansija je 7. jula ukinulo opštu licencu izdatu u junu kojom su ublažene američke sankcije iranskom naftnom sektoru do 21. avgusta i zabranilo nove operacije u tom sektoru, navodi WSJ.