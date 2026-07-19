Govoreći o pristiglim prijavama građana, Vučić je rekao da su među njima i dve prijave koje je, prema njegovim rečima, poslala organizacija Birodi.

Dve prijave je poslao i onaj "Birodi", ja to poštujem, neke provokacije, ja ću odgovoriti, trebaće mi malo vremena. Lično ću odgovoriti - rekao je predsednik.

On je istakao da želi da se direktno uključi u komunikaciju sa građanima i da odgovori na deo pitanja koja su stigla preko platforme.

Najviše ga brinu žalbe građana

Vučić je rekao da ga posebno zabrinjavaju pritužbe građana koji čekaju odgovore u okviru programa "Svoj na svome".

- Brine me što čujem da se ljudi žale da ne dobijaju rešenja iz kampanje "Svoj na svome". Razgovarao sam jutros sa ministarkom i rekao da to mora da ide mnogo, mnogo brže. Ona će sutra ili prekosutra izaći sa rezultatima i videćemo kako to da ubrzamo - naveo je.

Dodao je da su građani ukazali i na probleme u radu elektrodistribucije, kao i na pitanja koja se odnose na cene lekova i buduće isplate.

- Pojavile su se i druge vrste problema, EDS, elektrodistribucije, i kada se sve sabere, brzo ćemo ljudima pružiti odgovor. Ljude interesuje kada će krenuti jeftiniji lekovi, to će biti od 1. avgusta. I to ćemo zajedno da proveravamo i reagovaćemo promptno. To su mnogo važne stvari, a ja verujem da ćemo od 1. septembra ići sa onim velikim isplatama o kojima smo govorili - rekao je Vučić.

Prema rečima predsednika, platforma "Ko si, bre, ti" trebalo bi da posluži za direktnu komunikaciju sa građanima, dok nadležne institucije treba da ubrzaju rešavanje problema na koje građani ukazuju.

Veliki broj pristiglih prijava pokazuje da građani najčešće ukazuju na praktične probleme u vezi sa državnim uslugama, socijalnim programima, elektrodistribucijom i cenama lekova. Predsednik je najavio da će deo odgovora dati lično, dok će za ostale biti zadužene nadležne institucije.