Đedović Handanović, koja će danas potpisati u Bukureštu Memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom RHE Đerdap 3 sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilie Bolozanom, kaže za Tanjug da projekat izgradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 ima sveobuhvatan značaj za energetsku sigurnost i bezbednost Srbije, ali i za ceo region.

''Srbija ima mogućnost da sebe energetski obezbedi za decenije koje dolaze i o tome želimo da razgovaramo sa našim rumunskim partnerima'', rekla je Đedović Handanović.

Ona je navela da će sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Bolozanom potpisati memorandum o razumevanju o saradnji na razvoju i realizaciji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 i razgovarati o sveobuhvatnoj bilateralnoj saradnji u energetskom sektoru, koja je, kako je ocenila, izvanredna.

Ministarka je kazala da će u zavisnosti od tehničkog rešenja koje će se odabrati u narednom periodu kapacitet Đerdapa biti između 1.200 i 2.400 megavata čime će se obezbediti veća sigurnost, bezbednost, ali i fleksibilnost našeg energetskog sistema.

''Zato što ima tu mogućnost da akumulira, odnosno štedi energiju u onim momentima kada je ima više ili kada je jeftinija, a da ubacuje u sistem energiju kroz veliki građevinski poduhvat, biće jedno ili dva akumulaciona jezera i o tome će se raspravljati kroz tehnička rešenja u budućnosti'', rekla je ministarka.

Navela je da je šest kompanija prijavilo na javnom pozivu za izvođača radova i da je završena evaluacija koju treba da usvoji Radna grupa Vlade Srbije.

''Očekujem da to bude već sutra, zato što se na tome radilo prethodne četiri ili tri i po nedelje i da možemo da idemo u narednu fazu, a to je da počnemo pregovore o izradi tehničke dokumentacije koji je važan korak, da se postave dobri temelji, da se razmotre optimalna, najoptimalnija tehnička rešenja koja će imati najveću korist, pre svega za energetski sistem naše zemlje'', rekla je ministarka.

Đedović Handanović će u Bukurešetu prvo učestvovati u bilateralnom sastanku srpske i rumunske delegacije, nakon čega je predviđeno potpisivanje memoranduma.

Ministarka energetike Srbije i premijer Bolozan će se nakon toga obratiti medijima.

Vlada Srbije je usvojila 9. jula Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o razumevanju o olakšavanju razmene informacija u vezi sa projektom Đerdap 3, između Vlade Srbije i Vlade Rumunije, kako bi se omogućile procene mogućeg razvoja i izgradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 na teritoriji naše zemlje.

Zaključivanje memoranduma predstavlja nastavak uspešne saradnje Srbije i Rumunije u oblasti energetike.

Vučić: Investicija od strateškog značaja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su infrastrukturni i energetski projekti bili među najvažnijim temama razgovora koje je vodio sa rumunskim predsednikom Nikušorom Danom i slovenačkim premijerom Janezom Janšom.

Govoreći o sastanku sa rumunskim predsednikom, Vučić je istakao značaj projekta Đerdap 3, ocenjujući da je reč o investiciji od strateškog značaja za Srbiju.

"Važno je da smo s Nikušorom Danom pričali o Đerdapu 3. To je ogromna investicija koja u mnogome menja našu budućnost. Razgovarali smo i o energetskom povezivanju s Rumunijom", rekao je Vučić u Kijevu, nakon samita Ukrajina - Jugoistočna Evropa.