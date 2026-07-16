Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su infrastrukturni i energetski projekti bili među najvažnijim temama razgovora koje je vodio sa rumunskim predsednikom Nikušorom Danom i slovenačkim premijerom Janezom Janšom.

Govoreći o sastanku sa rumunskim predsednikom, Vučić je istakao značaj projekta Đerdap 3, ocenjujući da je reč o investiciji od strateškog značaja za Srbiju.

"Važno je da smo s Nikušorom Danom pričali o Đerdapu 3. To je ogromna investicija koja u mnogome menja našu budućnost. Razgovarali smo i o energetskom povezivanju s Rumunijom", rekao je Vučić u Kijevu, nakon samita Ukrajina - Jugoistočna Evropa.

On je naveo da je sa slovenačkim premijerom Janezom Janšom razgovarao o unapređenju saobraćajne infrastrukture i jačanju regionalne povezanosti.

"Sa Janšom sam razgovarao o grani koridora 5 i kako da razvijemo železnicu Beograd–Trst. Za očekivati je dodatno zbližavanje", rekao je Vučić.