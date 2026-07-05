Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Surčinu saopštio je da su prostorije SNS u Dobanovcima ponovo vandalizovane.

Na zvaničnom Instagram nalogu odbora objavljene su fotografije na kojima se vide zidovi, prozori i ulazna vrata poliveni crvenom farbom, kao i video-snimak na kojem je zabeležen trenutak kada nepoznata osoba prosipa farbu po objektu.

SNS: "To nije politička snaga, već nemoć"

Povodom incidenta oglasio se Opštinski odbor SNS Surčin, koji je najoštrije osudio vandalizam.

– Ponovljeni vandalski napad na stranačke prostorije Srpske napredne stranke u Dobanovcima još jednom pokazuje da pojedini, nakon neuspelih blokada, protesta i sve očiglednijih međusobnih podela, nemaju šta da ponude građanima osim mržnje, nasilja i uništavanja – navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da ovakvi postupci, prema njihovoj oceni, ne predstavljaju izraz političke snage, već nemoći.

Prostorije SNS u Dobanovcima ponovo su bile meta vandalskog napada. Povodom incidenta oglasio se Opštinski odbor SNS Surčin, koji je osudio događaj i objavio fotografije i video-snimak sa lica mesta.