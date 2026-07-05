Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče, tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice „Osmeh Vojvodine“, da očekuje da deonica od Bačkog Brega do Kljajićeva, duga oko 34 kilometra, bude završena do juna 2028. godine.

Obilazeći radove na trasi od Bačkog Brega do Srpske Crnje, Vučić je istakao da će ova saobraćajnica imati veliki značaj za građane severa Srbije i doprineti njihovom boljem povezivanju sa ostatkom zemlje i regionom.

Kako je naveo, kompletna brza saobraćajnica od Bačkog Brega do Srpske Crnje biće duga 185,5 kilometara, dok se istovremeno radi i projektna dokumentacija za nastavak do Srbobrana. Od izvođača radova, azerbejdžanske kompanije Azvirt, zatražio je da deonica do Kljajićeva bude završena do Vidovdana 2028. godine.

- Do Vidovdana 2028. da otvorimo sve do Kljajićeva, ukupno 34,1 kilometar - rekao je Vučić, podsetivši da je planirano da deonica Bački Breg – Sombor, duga 22,7 kilometara, bude završena do aprila iste godine.

Naglasio je da je posebno važno da se što pre izgradi i preostalih 11,4 kilometra do Kljajićeva, jer će tek tada cela saobraćajnica dobiti puni značaj.

- Strašno su nam važni ovih 11,4 kilometara do Kljajićeva. Ako možete deo finansiranja da rešite, razgovarajte sa partnerima u Azerbejdžanu. To je investicija vredna oko 118 miliona evra. Kada završimo tih 11,4 kilometra, cela trasa postaje funkcionalna, jer je od petlje Kljajićevo do petlje Bačka Topola svega 36 kilometara - rekao je Vučić.

Dodao je da će kompletan projekat biti završen u naredne četiri do pet godina, ali da je važno da se pojedine deonice završavaju što pre kako bi građani već sada osetili koristi od novih puteva.

- Deonica Bački Breg – Sombor mnogo znači za Somborce, za putovanja ka Mađarskoj, Beču i drugim destinacijama. Ali pravi smisao dobija kada se poveže sa Kljajićevom, jer tada korist imaju i Beograd, Novi Sad i svi koji dolaze u Sombor - rekao je predsednik.

Prema njegovim rečima, nakon završetka radova od auto-puta do Sombora stizaće se za svega pola sata.

- Mi koji vozimo malo brže, stići ćemo i za 25 minuta. Zamislite da od auto-puta do Sombora stignete za 25 minuta. To Somborci nikada nisu mogli ni da sanjaju - rekao je Vučić.

On je istakao da će „Osmeh Vojvodine“ povezati ljude, gradove i opštine, ali i doneti novi ekonomski razvoj severnom delu Srbije.

Kako je naveo, nova saobraćajnica povezaće Zapadnobački, Severnobački, severni deo Južnobačkog, Severnobanatski, pa čak i deo Srednjobanatskog okruga.

- Put će prolaziti preko Malog Iđoša, Feketića, zatim kod Vrbasa izlaziti na Srbobran i povezivati se sa auto-putem Beograd – Budimpešta. Ovih 94 kilometra su sada prioritet, ali moramo istovremeno da gradimo i drugi deo trase jer će upravo on dovesti nove investitore u Novi Bečej, Bečej, Kikindu i Miloševo - rekao je Vučić.

Dodao je da je neophodno završiti i rehabilitaciju magistralnog puta od Sombora do Kule u dužini od 14 kilometara.

- Ostali smo dužni Zapadnobačkom okrugu. Posebno dugujemo Somboru, ali mnogo toga moramo da uradimo i u Kuli, Apatinu, Odžacima i Vrbasu - rekao je predsednik.

Brza saobraćajnica prvog B reda od graničnog prelaza Bački Breg, preko Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Kikinde do graničnog prelaza Srpska Crnja biće duga ukupno 185,5 kilometara i projektovana za brzinu od 100 kilometara na čas.

Tužan sam što Crna Gora nastavlja sa zabranama ulaska državljanima Srbije

Komentarišući zabranu ulaska glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru, predsednik Srbije rekao je da ga žalosti što Podgorica nastavlja takvu praksu.

- Veoma sam tužan zbog činjenice da Crna Gora nastavlja sa praksom zabrane ulaska državljanima Srbije - rekao je Vučić.

Podsetio je da je prethodnih godina ulazak bio zabranjen i akademiku Matiji Bećkoviću, profesoru Aleksandru Rakoviću, kao i njegovom sinu, koji je boravio u Pljevljima tokom litija.

Istakao je da, uprkos tome, građanima Crne Gore nikada nije bio zabranjen ulazak u Srbiju.

Sve oko navodne upotrebe zvučnog topa dobiće sudski epilog

Govoreći o tvrdnjama da je tokom protesta 15. marta na Slaviji korišćen zvučni top, Vučić je rekao da veruje da će ceo slučaj dobiti sudski epilog.

- Ništa od toga nije postojalo. Verujem da će tužilaštvo upoznati javnost sa činjenicama. Sve su izmišljali, neki namerno, a neki da bi se dodvorili publici - rekao je predsednik.

Dodao je da se, kako kaže, neistine i političke manipulacije na kraju uvek vrate onima koji ih plasiraju.

Želja mi je da izgradimo prugu koja će povezati celu Vojvodinu

Vučić je rekao da bi voleo da u narednom periodu bude realizovan i veliki železnički projekat koji bi povezao Pančevo, Zrenjanin, Kikindu, Suboticu, Sombor i Bogojevo.

- To je nešto o čemu i dalje maštam. U Vladi mi kažu da trenutno nije moguće, ali videćemo. Ta pruga bi bila izuzetno važna za budućnost Vojvodine, za razvoj luke i graničnog prelaza u Bogojevu - rekao je Vučić.

Dodao je da bi izgradnjom posebnog kraka prema Vrbasu železnička mreža bila povezana sa pravcem ka Beogradu i Budimpešti, što bi dodatno unapredilo transport i privredu severnog dela Srbije.





