Napadi blokadera na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) se nastavljaju, a ovoga puta su za ovu prljavu kampanju iskorišćene skandalozne nalepnice kojima se na najgrublji način vređa SPC, ali i svi pravoslavni vernici.

Do sada su plenumaši ovakvim nalepnicama uglavnom targetirali predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, ali sada su otišli korak dalje, što ne čudi kada se ima u vidu da napadi na patrijarha Porfirija i SPS traju već mesecima.

Očekivano, reakcije na društvenim mrežama bile su snažne.

Tako jedan korisnik piše:

„Punih 80 godina traju napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu, ali nikada nismo imali, do pojave blokadera, ovakvu osmišljenu kampanju protiv najveće institucije srpskog naroda. Oni mrze sve što je srpsko, a ne shvataju, nesrećnici, da crkvi ne mogu ništa. Sramota je ovo velika!“

Druga korisnica navela je da je mrziteljske nalepnice primetila u naselju Vidikovac:

„Na Vidikovcu osvanule sramne nalepnice ’F*K SPC’. Svašta smo mogli očekivati, ali da se tako govori ili misli o crkvi. Očigledno trunku mozga u svojim glavama nemaju.“

Da podsetimo, ovo su samo neki od primera kako se blokaderi direktno obračunavaju sa srpskom verom i tradicijom. Tako su napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu nastavljeni u februaru ove godine i kroz proteste protiv plana regulacije rekreativnog područja Štrand Kabel u Novom Sadu, iza kojih stoje ljudi bliski blokaderskoj strukturi okupljenoj oko Dinka Gruhonjića.

Plan regulacije predviđa uređenje prostora na Limanu, u blizini glavnog ulaza na plažu Štrand, uključujući i izgradnju novog pravoslavnog hrama. Upravo taj deo plana izazvao je najviše reakcija, transparenata i poruka sa protesta, dok su ostali segmenti projekta ostali gotovo potpuno zanemareni.

Profesorka sa FPN i stručnjak za Kinu Dragana Mitrović poručila je tada da blokaderi traže ukidanje SPC i da podsećaju na sektu.

- Blokaderi podsećaju na sektu! Njihove poruke su sumanute svim ljudima koji su izmaknuti od njihovog uskog kruga! Videli smo tekst Milana St. Protića o ukidanju Srpske pravoslavne crkve. Da li to ikome zdrave pameti može pasti na pamet?! Njima je od samog početka ovog protesta SPC pod udarom kao i naš patrijarh! Kakvo je duševno stanje ljudi koji traže ukidanje Srpske pravoslavne crkve? - rekla je profesorka Mitrović.

Takođe, u februaru ove godine došlo je do verovatno najgoreg postupka blokadera, kada su prilikom proslave 200 godina osnivanja Matice srpske vređali i psovali patrijarha Porfirija i episkope Srpske pravoslavne crkve, koji su stizali u Srpsko narodno pozorište gde je održana Svečana akademija. Oni su urlali, ispuštali neartikulisane zvuke, zviždali i izgovarali najgore uvrede dok su prolazili episkopi.

Naročito nemile scene su se desile dok je prolazio mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije (Mićović), kada mu je masa blokadera, uz krike, uputila grozne uvrede i psovke.

Blokaderi i njihovi pokrovitelji bili su očajni zbog onolikog odziva verujućeg naroda da se pokloni i Časnom pojasu Presvete Bogorodice, pa su na mrežama prosipali otrov, pretili i vređali.

„Da li ste normalni i danas da blokirate Beograd jer vas poziva Vučićev Profitije da ispratite izmišljeni pojas koji je navodno nosila Bogorodica pre 2.000 godina? Pobogu, ljudi, ne dozvolite da vas mitologija pokreće, a zatucanost zamenjuje stvarnost, ne idite na lažne skupove“, pisalo je na društvenim mrežama.

Ponoš prostački vređao žene

Jedan od glavnih blokadera Zdravko Ponoš ponovo je pokazao svoje pravo, prostačko lice.

U svom najnovijem pomahnitalom napadu Ponoš se bez ikakvog srama obrušio na novinarke i gošće jedne od najgledanijih nacionalnih televizija, koristeći klasičan uličarski rečnik.

„Da li bi za TV Prvu bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani. Ili čekamo stav skupštinski autentično istumačenog REM-a“, poručio je Ponoš ma mreži Iks.

Arsenijević razočaran ponašanjem studenata blokadera

Osvedočeni blokader, pisac Vladimir Arsenijević je priznao da je razočaran studentskima blokaderima.

- Nažalost, mi smo nekoliko puta u našoj ovoj sagledljivoj istoriji, ovoj istoriji u kojoj mi živimo, iz dana u dan imali prilike da osetimo kako to izgleda kada se suočimo sa posledicama takvih grešaka. I čini mi se da ćemo još jednom ponoviti istu stvar. Kao što je rekao Dragan Živadinov tamo 90-ih: „Izgleda da će tek naši unuci biti naša prava deca”. Znači, ja bih rekao, s obzirom na moje godine, izgleda da će tek naši praunuci biti naša deca - izjavio je Arsenijević.