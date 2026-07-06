Dok Hrvati kupuju polovnu robu, Srbija ozbiljno jača svoju vojsku kako bi sama čuvala svoje nebo i zaštitila se od svake eventualne agresije.

Otud i hrvatska fascinacija srpskim predsednikom Vučićem, zahvaljujući kojem je potpuno promenjen odnos snaga u regionu, pa je zbog toga stalna meta tamošnjih medija i političara.

„Kineski ubica aviona stiže u Srbiju“, piše hrvatski portal.

Vojni analitičari ističu da bi uvođenje HQ-9 Srbiji prvi put omogućilo stvaranje istinskog dugometnog protivvazdušnog štita, čime bi se značajno povećala dubina odbrane i sposobnost zaštite ključnih vojnih i civilnih objekata. Sistem bi se nadovezao na već postojeće kineske sisteme FK-3 i HQ-17AE, stvarajući višeslojnu protivvazdušnu odbranu.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da Kina svoje sisteme nudi po znatno nižoj ceni od zapadnih konkurenata, uz manje političkih ograničenja pri izvozu. Upravo zbog toga stručnjaci ocenjuju da se Beograd odlučio za kinesko rešenje nakon što su planovi o nabavci ruskih sistema S-300 i S-400 postali teško ostvarivi zbog geopolitičkih okolnosti i sankcija.

Nabavka HQ-9 izazvala je brojne reakcije u regionu i na Zapadu. Dok jedni smatraju da je reč o legitimnom jačanju odbrambenih kapaciteta Srbije, drugi upozoravaju da bi uvođenje tako moćnog sistema moglo dodatno promeniti bezbednosnu ravnotežu na Balkanu, zaključuje se u tekstu na portalu.

Podsećamo, pre samo par dana tema su bili i srpski „rafali“, koji su daleko moćniji od onih koje je pazarila Hrvatska. Naime, Srbija je kupila 12 novih „rafala" po ceni od 100 do 120 miliona dolara po komadu, dok je Hrvatska platila 12 polovnih aviona ukupno 999 miliona evra. Uz to, srpski avioni su naprednijeg standarda F4, dok su hrvatski starijeg F3-R, što je izazvalo zemljotres u Hrvatskoj.

Za to se međusobno optužuju, ali krive i direktno Pariz jer „trguje istom robom sa Beogradom" i favorizuje zemlju koja nije u NATO umesto da, kako kažu, „podrži saveznike". U tim optužbama prednjači Zoran Milanović, predsednik Hrvatske, s tim što je i hrvatska vlada početkom 2025. godine uputila protestno pismo Francuskoj i tražila službeno pojašnjenje.

Sve je počelo još u martu 2025. godine čim su otkriveni detalji srpske kupovine „rafala". Ugovor između Francuske i Srbije izazvao je otvoren bes u hrvatskoj vladi. Za Zagreb je bilo neprihvatljivo da „njihov strateški partner prodaje visokotehnološko naoružanje zemlji sa kojom Hrvatska ima duboke geostrateške nesporazume".

Cenjeni hrvatski vojni analitičar Mario Galić je otvoreno u etru priznao da su avioni koje će Srbija dobiti za dve godine mnogo napredniji od onoga što Hrvatska ima, ali ne zato što je to urađeno za Srbiju, već zato što je to urađeno za francusko ratno vazduhoplovstvo kao prelazni projekat do dolaska aviona pete generacije, koji je nedavno otkazan.

- Taj „rafal F4“ je mnogo napredniji. Ono što će Srbi dobiti pomelo bi naše u vazdušnom prostoru. To je problem sa načinom na koji Hrvatska funkcioniše poslednjih pet ili šest godina. Nemate koordinaciju između vlade i predsednika. To je neprihvatljivo - zaključio je Galić.

Zagrebu šamarčina iz Brisela zbog Tompsona

Uticajni briselski list blizak najvišim instancama vlasti u srcu Evropske unije (EU) objavio je analizu kojom je žestoko udario na Hrvatsku, optuživši tu zemlju da ni više od tri decenije nakon sticanja nezavisnosti ona nije raščistila sa ustaškom prošlošću!? Kao najveći problem Politiko je naveo hrvatsko slavljenje ustaškog pevača i osvedočenog antisrbina Marka Perkovića Tompsona, koji je, kako navodi ovaj list, postao neizostavan simbol hrvatskih sportskih reprezentacija i navijača.