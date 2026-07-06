Jelena Pavlović je prvo posvađala celu opoziciju, a sada je odlučila i da se obračuna sa Pavlom Grbovićem, liderom Pokreta slobodnih građana, kojeg je nazvala neznalicom i neradnikom.

Da podsetimo, pojavljivanje Jelene Pavlović, bivše poslanice pokreta „Mi - glas iz naroda” Branimira Nestorovića, na blokaderskom skupu u Kraljevu je izazvalo nezapamćen haos u opozicionim redovima.

A prvi koji je prokomentarisao ovaj čudni potez plenumaša je bio upravo Grbović, koji je u postu na društvenoj mreži Iks žestoko isprozivao Pavlovićevu.

„Izaberu te za poslanika na Nestorovićevoj listi. Ta ista lista odbije da smeni vlast u Beogradu, a neki od njih pređu u SNS. Ne napustiš stranku nakon što SNS-u produže život, naprotiv, postaneš najaktivniji poslanik. Napustiš je zbog ličnih sukoba, godinu dana kasnije. Time ’ispuniš uslove’ da se primakneš studentskom pokretu. I onda punom parom i sa moralnih visina pozivaš ostale da bezuslovno podrže jednu listu. I to onu listu na kojoj vidiš sebe“, napisao je Grbović.

Međutim, Jelena Pavlović nije želela da ostane dužna Grboviću, pa ga je domaćinski isprozivala i izvređala.

- On je bitan zato što je on pozivano lice. On je na medijima. On šta napiše na Iksu - to se važi, to je istina. A ko je on? On je jedna figura koja ne zna elementarne stvari o pravu, a diplomirani je pravnik. Nema dana radnog staža. I koji je nerealna ličnost u javnom životu. Nas su mediji ubedili da je on neka velika figura - kaže Pavlovićeva.

Inače, svađe među plenumašima su počele kada se odmah nakon govora Pavlovićeve u Kraljevu pojavio snimak na kojem se ona srdačno rukuje sa predsednikom Srbije i poziva ljude da aplaudiraju Vučiću.