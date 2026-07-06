Naime, Grbić je istakao da dok je skup pristalica vlasti prštao od samopouzdanja i elana, lažni ekolozi i blokaderi su doživeli klasičan krah, nakon čega je, očekivano, usledio opšti pokolj i međusobno optuživanje unutar opozicije.

Grbić je hirurški precizno objasnio da se politička atmosfera u zemlji drastično promenila u odnosu na prošlu godinu i da je narod prepoznao ko radi za interese Srbije, a ko za strane centre moći.

"Na skupu vlasti elan, a kod blokadera - fijasko!"

Filozof ističe da su rezultati sa terena jasni i da je lažna revolucionarna energija potpuno ispumpana.

- Proteklog vikenda smo videli da je došlo do preokreta. Ako samo uporedimo sadašnju političku atmosferu u Srbiji sa onom od pre godinu dana, možemo reći da je momentum prešao na stranu vladajuće stranke i njenih pristalica. Subotnji miting je pokazao da su pristalice Srpske napredne stranke povratile samopouzdanje, povratile jednu vrstu elana i političkog entuzijazma, za razliku od pristalica opoziciono-revolucionarnog pokreta koji su se sutradan okupili i doživeli fijasko. I kako to biva, posle gubitničkog skupa, uvek počinju međusobne optužbe - objašnjava Grbić.

Grbić je do temelja srušio narativ elitista i pro-zapadnih liberala koji svakodnevno vređaju sopstveni narod, nazivajući verni narod i birače SNS-a "glupacima" i "podanicima".

- Dakle, te optužbe za to da su ljudi ucenjeni, da su pritisnuti i tako dalje. Postoji čak ne samo među pro-zapadnim liberalima, nego čak i među državotvornim elitistima, nacionalistima, postoji taj stereotip o biračima Srpske napredne stranke. Pa, 'to su ovi što su potkupljivi nekim socijalnim merama, penzioneri', pa otprilike, pretpostavlja se da su to glupaci koji tako padaju na propagandne stereotipe, isprani mozgovi.. i onda ih čujete kako kažu: 'To nisu građani, to su podanici.' Pa kako vi možete da budete srpski rodoljub, a da to kažete za dva miliona svojih sugrađana? I još onda onako elitistički, uzvišeno, arogantno kao oni su otprilike intelektualni krem, a ovo su, je li, podanici. Dakle, za mene ne može da bude srpski rodoljub neko ko na taj način govori o narodu!"

On je podvukao jasnu crtu između šačice kruga dvojke i stvarne Srbije:

- Ovde smo imali otvoreni sukob naroda i građanista. Ovo je u suštini 'Srbija protiv nasilja 2.0'. Građanisti nikad nisu bili ovako motivisani politički nego kao prošle godine, otuda onoliki broj ljudi. Ali to je to, više od toga nema. Ostatak Srbije je i dalje uz Vučića - rekao je Grbić.

Sprema se rumunski scenario: Zapad i domaći izdajnici spremaju državni udar!

Ono što najviše zabrinjava jesu opasni, podmukli planovi koji se kuvaju u kuhinjama zapadnih ambasada i domaćih poltrona. Grbić upozorava da je plan jasan - ako ne mogu da pobede Vučića na biračkim mestima, Zapad planira da brutalno poništi izbornu volju građana Srbije, baš kao što su to uradili u Rumuniji!

- Nedavno sam video da je u jednom intervjuu bivši ambasador u SAD u vreme vladavine Demokratske stranke, Ivan Vujačić, rekao kako eto Evropska unija je dala domaće zadatke a ako se to ne ispuni, onda Evropska unija može da ne prizna rezultate izbora. I ta opasnost postoji, da ukoliko Evropska unija ne bude zadovoljna ovim i onim atributima naše politike, da oni zaista na dan izbora kažu, 'izbori su bili neregularni'. Zašto to govorim? Pa zato što se u Rumuniji dogodio državni udar. U decembru 2024. godine Ustavni sud obara izbore. I onda nekoliko meseci kasnije Centralna izborna komisija Rumunije odluči da zabrani najpopularnijem kandidatu, Kalinu Đorđesku, da se uopšte kandiduje - rekao je Grbić.

Na samom kraju, Filip Grbić je odao ogromno priznanje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za maestralno vođenje spoljne politike, zahvaljujući kojoj je naša zemlja danas nezavisna, ekonomski stabilna i poštovana širom meridijana.

- Koliko je zapravo ogroman uspeh spoljnopolitički, multivektorska spoljna politika koju mi trenutno vodimo, čija zasluga pripada Aleksandru Vučiću. Dakle, mi trenutno imamo i gasni aranžman sa Moskvom, i nismo uveli sankcije Rusiji, i imamo izuzetnu ekonomsku saradnju sa Kinom, i odlične odnose sa petromonarhijama zalivskim, i ono što me posebno raduje u poslednje vreme, otvaranje i sve bolji kontakti sa MAGA krilom Republikanske partije u Americi - zaključio je Filip Grbić.