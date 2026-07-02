Jovanov je u objavi na Iksu naveo da je hrvatski predsednik Zoran Milanović vodio premijersku kampanju sa šefovske pozicije, a da je Picula tada ćutao, dok sada pokušava da „pametuje” u Srbiji.

"A da neko podseti ovu pojavu da je u lijepoj europskoj njihovoj, u skladu sa svim dostignućima demokratije za koje svet zna, njegov predsednik i partijski kolega vodio kampanju za premijera sa pozicije predsednika države. Nakon što je izbore izgubio, nastavio je sa mandatom predsednika kao da se ništa nije desilo. I šta je ovo Picula reklo na to? Pa ništa. Učestvovalo u kampanji, a u Srbiji bi da pametuje. E, jadan", napisao je Jovanov.

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