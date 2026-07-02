Tekstom „Delio vizitkarte i lažno se predstavljao da radi pri OEBS-u – detalji hapšenja Crnogorca za kojim se tragalo četiri godine”, obavljenim 1. oktobra 2025. godine i neaobjavljivanjem odgovora na tekst, portal „Alo.rs“

1.prekršio je tačke 5 i 6 Poglavlja III (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara i novinarki Srbije po kojima su novinari/novinarke dužni/dužne da poštuju pravo pretpostavke nevinosti i ne smeju nikoga proglasiti krivim do izricanja pravosnažne sudske presude, a urednici/urednice da poštuju pravo na odgovor i ispravku i da ih blagovremeno objave,

2.prekršio je i tačku 1 Poglavlja VI (Poštovanje privatnosti ) o obavezi novinara/novinarki da poštuju privatnost ljudi o kojima pišu.

Odlučujući o žalbi Stevana Simijanovića, Komisija je ocenila da podnosilac žalbe, iako nije formalno javna ličnost, suštinski to jeste, jer se aktivno bavi političkim pitanjima, pregovara sa potencijalnim nosiocima javnih funkcija, oglašava se u medijima i na taj način realno može da utiče na javno mnjenje. Zato toga Komisija smatra da objavljivanje informacija u vezi sa njegovim hapšenjem, pa i njegovog imena, jeste u javnom interesu.

Međutim, medij je morao da o ovome izvesti mnogo pažljivije, vodeći računa o formulacijama koje koristi i ograđujući se od tvrdnji koje nisu dokazane. U ovom slučaju se, međutim, već u samom naslovu izričito tvrdi da je „delio vizitkarte i lažno se predstavljao”, čime mu je, po oceni Komisije, povređeno pravo na pretpostavku nevinosti. Članovi Komisije za žalbe smatraju potpuno neprihvatljivim objavljivanje lične karte žalitelja, za šta ne postoji apsolutno nikakav javni interes, niti je u bilo kakvoj vezi sa objavljenim informacijama, te da je reč o ozbiljnom prekršaju prava na privatnost. Portal je neobjavljivanjem demantija prekršio i odredbu koja medije obavezuje na objavljivanje odgovora.