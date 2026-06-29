Iako su organizatori danima pozivali građane iz cele Srbije da dođu u grad na Ibru, prema procenama sa terena okupilo se oko 3.500 učesnika, što predstavlja znatno manji broj od očekivanja koja su pratila najave ovog događaja i koji je trebalo da bude odgovor na veličanstveni skup u Beogradu.

Međutim, neki od blokadera nisu bili preterano zabrinuti zbog debakla, pa su posegli za flašom, najverovatnije. Udri brigu na veselje!

Uostalom, pogledajte u kakvom stanju se nalazio glumac koji stalno glumi Iva Andrića: