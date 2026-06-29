Blokaderka Martina Rakanjel širila je noćas paniku i lažne vesti na mrežama. Ona je napisala da joj je ćerka navodno javila da je na Music Week-u došlo do incidenta i da su "dva muškarca izbola dve devojke".

Danas je na Instagram stranici "Moj Beograd" bio objavljen i snimak navodno nastao na ovom festivalu, a gde se vidi devojka koja leži na zemlji i drži se za nogu, dok joj dvoje ljudi pomaže.

"Dok jedni prisutni tvrde da je reč o povredi usled uboda, na pojedinim snimcima se čuje i da je devojci "ispalo koleno"," navodilo se u objavi.

Više osoba je ispod ove objave napisalo kako je ubodeno više osoba i da ima čak više desetina povređenih. Ova objava je danas obrisana.

Navode blokadera demantovali su i organizatori Mjuzik Vika, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Belgrade Music Week osuđuje neodgovorno širenje panike i lažnih informacija.

Tokom same završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću, došlo je do plasiranja netačnih i neproverenih informacija, što je dovelo je do uznemirenja publike u prvim redovima.

Prema trenutnim podacima nadležnih službi, na terenu nije zabeležen nijedan incident tog tipa koji se spominje. To potvrđuju službe obezbeđenja festivala, dežurne snage policijskih službi, kao i ekipe Hitne pomoći koje su sve vreme bile raspoređene na lokaciji

Povodom snimka koji kruži društvenim mrežama, obaveštavamo javnost da je reč o rutinskom i pravovremenom postupanju nadležnih organa prema jednom licu zbog izolovanog prekršaja. Ova preventivna reakcija izvedena je brzo, profesionalno i ni u jednom trenutku nije predstavljala rizik po bezbednost publike.

Festival je nakon četiri dana završen bez incidenata koji bi ugrozili publiku ili izvođenje programa."

Širenje laži

Podsetimo, blokaderi su plasirali lažnu informaciju da je dečak iz Valjeva preminuo nakon sukoba sa pripadnicima policije. Ova dezinformacija je plasirana ciljano, svesno i bez ikakvih dokaza, jer je propagandistima bilo jasno da ništa ne izaziva jaču emotivnu reakciju od priče o mrtvoj deci.

Svrha laži bila je da Vučića u javnom prostoru ne prikaže samo kao "monstruma", već i kao "ubicu". A kada se politički lider u kolektivnoj percepciji pretvori u nekoga ko ubija decu, on gubi svako pravo na legitimitet.

Potom je usledila i afera "zvučni top", dobro isplanirana i još bolje izvedena u cilju "brutalne dehumanizacije" Aleksandra Vučića, dalje podele društva i pojačanog stranog pritiska na Srbiju.

Podsetimo da je Više javno tužilaštvo povodom afere "zvučni top" iznelo dokaze da je bila planirana kao deo šire hajke na državu i predsednika Aleksandra Vučića u okviru obojene revolucije.