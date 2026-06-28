Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je posetio porodicu Veljković u naselju Senjski Rudnik. Nakon posete porodici Veljković, predsednik Vučić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obilaze pokretno ambulantsko vozilo u Senjskom Rudniku.

Predsednik Vučić i ministar Lončar u Senjskom Rudniku

- Zašto smo ovo radili, zašto mi je ovo bilo najvažnije... Kada smo bili u selu satavak nedaleko od Knjaževca, prišla je jedna divna starija žena. Video sam da se sredila, bilo joj je stalo da pokaže da lepo i pristojno živ, iako živi ne lako. I onda su mi ljudi rekli ne možemo da idemo mi u Knjaževac daleko nam je. I nije to jednostavno. Tražio sam da se kupe ove mobilne ambulante i sada smo uzeli, 10 ih imamo, 15 još stiže pa će stizati i dalje - rekao je Vučić.

Porodica Veljković dočekala predsednika Vučića

Dragan živi u domaćinstvu sa tridesetjednogodišnjom suprugom Sanjom Ilić, koja je u devetom mesecu trudnoće, a sa kojom ima još četvoro dece, Valentinu, Veljka, Jovana, i Milicu.

Sa Draganom u domaćinstvu žive i njegovi roditelji, otac Mirko, penzionisani rudar i majka Slađana, zaposlena u pogonu Jumko u Resavici.

- Velika nam je čast što ste odlučili da posetite našu porodicu - rekao je domaćin, a domaćica je kazala da joj "idu suze" zbog ove časti.

- Moramo da vidimo kako da se pobrinemo za ljude ovde. Kada čujete ove rotacije najjače, ovo je Ivica, i mogu ja sto puta da ponovim, uvek će isto da bude - rekao je Vučić nakon što je u pola reči prekinut rotacijama sa automobila.

Predsednik je potom ušao u dom Veljkovića, i nastavio je razgovor sa domaćinima.

- Mnogo mi je drago što sam kod vas - rekao je predsednik, i pozvao najmlađu članicu porodice Milicu da sedne kod njega.

U razgovoru sa lokalnim funkcionerima, Vučić se interesovao kakvo je stanje u lokalnim rudnicima, koliko ima zaposlenih i kakvo je stanje budžeta.

- Dakle, plata 1000 evra, imaš petoro dece. Roditelji pomažu... Trudili smo se da otvorimo na nekoliko mesta investicije, da žene mogu da dodaju na kuću, tražimo strateškog partnera za Jumko - rekao je predsednik u razgovoru sa domaćinom. Vučić je sa predsednikom opštine nastavio da razgovara o ulaganjima u taj kraj, i poručio je: - Sedite razgovarajte Ivice sutra ili prekosutra, da ne ulazimo u nešto što je bacanje para u bunar. Sagledaj ako ima bilo kakve šanse, ovde nije bogat narod, ali vidišp čim su dobili malko bolju platu ljudi su okrečili unutra sve i napolju, dobri domaćini, pretoro dece, blago Srbije.

Prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije

Podesetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije (VS) na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici. Takođe predsednik je prisustvovao i realizaciji gađanja iz novih sredstava ratne tehnike na poligonu „Pasuljanske livade".

Na poligonu Pasuljanske livade održano je gađanje iz sredstava i sistema ratne tehnike Vojske Srbije, a na početku je demonstrirano gađanje iz sistema PASARS i PANCIR, koji su uspešno dejstvovali i pogodili svoje mete. Sistem PASARS-a je, nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dao znak za početak gađanja, sa platoa na Pasuljanskim livadama ispalio i presreo metu - raketu Baklja. Reč je o savremenom raketnom sistemu za otkrivanje, praćenje i dejstvo po ciljevima u vazdušnom prostoru.