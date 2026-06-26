"Imaćemo narednih dana novi paket mera, dakle predlaganje programa. Čućete nešto i u subotu po tom pitanju, ali u ponedeljak će biti, sad to mogu vama zvanično da kažem, kada ćemo da saopštimo kompletan paket javnosti Srbije. Nisam hteo mnogo o tome, a u ponedeljak ćemo najkonkretnije o merama", rekao je Vučić u Inđiji.

On je izrazio uverenje da će ljudi biti zadovoljni.

"I ovog puta smo gledali da napravimo, da tako ciljamo da sve što u paketu donosimo kao dobre mere, da one budu ciljane, da pomognu pre svega onim siromašnijima i onim koji pripadaju nižem srednjem sloju, više njima, a nešto manje onima koji su bogatiji. U svakom slučaju, verujem da će ljudi na kraju krajeva biti zadovoljni", dodao je Vučić.

Koliko će rasti penzije

On je istakao da će penzije i dalje rasti, ali da ne mogu da porastu opet po 11 i 10 odsto, ali da će rasti.

"Ponovo će da rastu dosta i verujem da će plate da rastu, možda čak i nešto više nego prošli put, tako da uskoro ćemo i to znati", rekao je predsednik Vučić.

Kako je Alo! ranije pisao, deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj, a prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Očekuje se da puštanje počne danas od 17 časova.

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