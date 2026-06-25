- Dođite u Beograd u subotu, 27. juna, da zajednički napravimo plan za našu Srbiju - rekao je Miloš Vučević.

- Dođete da zajedno gradimo budućnost - istakla je Ana Brnabić.

- Vidimo se ovde, na ovom mestu, u subotu, 27. juna - rekao je Siniša Mali.

Brnabić je duhovito dodala "dođite da vidite kako Siniša igra moravac", na šta je ministar finasija dodao "ili robot".

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine, a na njemu će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije.

Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

Građani će na skupu imati priliku da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.

Na skupu će biti razvijena i najveća zastava Srbije, a posetioce očekuje bogat edukativni i muzički program za sve generacije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.

Predsednik je najavio da će građani koji u subotu dođu na plato ispred Skupštine dobiti papir na kojem će moći da od 15 tema zaokruže po pet najvažnijih koje bi želeli da država uradi.

Dodao je da je na listiću ostavljen i prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe.