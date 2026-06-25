- Poštovani prijatelji, okupili smo se danas, kao što vidite, u velikom broju da podržimo predsednika Aleksandra Vučića, da podržimo tim koji pobeđuje, da podržimo Srpsku naprednu stranku i kompletnu Srbiju koja misli drugačije, koja misli bolje, koja misli za najbolje države Srbije, njenih građana i svih onih mladih ljudi koji su danas zajedno sa nama krenuli iz Aranđelovca peške u Beograd na veliki skup u Beogradu, koji će se održati ispred Skupštine u 18 časova - poručuju građani iz Aranđelovca.

Pozivaju sugrađane da im se pridruže u šetnji kroz Aranđelovac, kroz Bukovik, kroz Darosavu, preko Lazarevca, sve do Beograda.

Olga Benković iz Aranđelovca kaže da se priključila ovoj šetnji zato što želi da prikaže Srbiju onakvu kakva jeste, da je mirna, poštena i, pre svega, treba da bude jaka, da ne dozvoli drugima da se mešaju.

- Ako su naši preci mogli da prepešače Albaniju, možemo i mi ovo. Živela Srbija! - rekla je ona.

Celo obraćanje možete pogledati u narenom snimku:

Podsetimo, grupa građana koja je krenula danas pešice iz Aranđelovca ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu ''Srbija jedna porodica'' skandiraju ''Aco Srbine'' u znak podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, skandiraju "Aco Srbine" i pevaju rodoljubive pesme.

Detalje o šetnji ka Beogradu možete pratiti u našoj posebnoj vesti OVDE.