U objavi, predsednik je pozvao sve građane na veliki skup 27. juna u 18 časova ispred Narodne skupštine Republike Srbije:

"Vidimo se ispred Skupštine u subotu u 18 časova, da gradimo budućnost svi zajedno", poručio je Vučić.

Prema najavi, građani će na skupu u subotu na platou ispred Doma Narodne Skupštine moći da čuju nešto o novim merama, a da će u ponedeljak biti predstavljen javnosti kompletan paket mera, koji će pre svega pomoći siromašnijim građanima.

"Imaćemo narednih dana novi paket mera, dakle predlaganje programa. Čućete nešto i u subotu po tom pitanju, ali u ponedeljak će biti, sad to mogu vama zvanično da kažem, kada ćemo da saopštimo kompletan paket javnosti Srbije. Nisam hteo da miting... skup je pre svega politika i pravac kretanja kuda Srbija ide, a u ponedeljak ćemo najkonkretnije o merama", rekao je Vučić juče u Inđiji, gde se sastao sa građanima koji pešače ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu ''Srbija jedna porodica'' 27. juna.

On je izrazio uverenje da će ljudi biti zadovoljni.

"I ovog puta smo gledali da napravimo, da tako ciljamo da sve što u paketu donosimo kao dobre mere, da one budu ciljane, da pomognu pre svega onim siromašnijima i onim koji pripadaju nižem srednjem sloju, više njima, a nešto manje onima koji su bogatiji. U svakom slučaju, verujem da će ljudi na kraju krajeva biti zadovoljni", dodao je Vučić.

On je istakao da će penzije i dalje rasti, ali da ne mogu da porastu opet po 11 i 10 odsto, ali da će rasti.

"Ponovo će da rastu dosta i verujem da će plate da rastu, možda čak i nešto više nego prošli put, tako da uskoro ćemo i to znati", rekao je predsednik Vučić.

Vučić je pitao građane koji su krenuli jutros iz Petrovaradina da li su jeli i gde su pravili pauze i dobio odgovor da su odmarali prvo u Sremskim Karlovcima, pa u Banstolu i onda stigli u Inđiju. Oni su rekli da planiraju sutra da krenu oko 12 ili 13 sati dalje kako bi stigli do kraja dana pešice do Stare Pazove i tu noćili.

Vučić je pitao da li su i devojke koje su bile na čelu kolone izdržale i savetovao im da se odmore pre nego što krenu, kao i da je bolje da idu rano ujutru kako bi izbegli veliku vrućinu. Građani koji pešače na skup u Beogradu zahvalili su građanima Inđije što su ih, kako su rekli, lepo ugostili.

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