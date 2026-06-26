On se, naime, na X-u oglasio povodom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Inđiji juče, kada je dočekao ljude koji iz Novog Sada pešače za Beograd kako bi prisustvovali velikom skupu ispred Narodne skupštine sutra, 27. juna.

Ispod snimka predsednika. on je prokomentarisao:

"Drug Čaušesku i njegovi obredi."

Ovo nije prvi put da se predsedniku Vučiću preti "Čaušesku scenariom". Alo podseća da je i Krešimir Macan, takozvani stručnjak za kriznu komunikaciju iz Hrvatske, potvrdio reči reditelja MArkovića:

"Goran Marković u konačnici ne kaže ništa krivo, AKO SE NE ZAUSTAVIŠ ZAVRŠIĆEŠ KAO ČAUŠESKU!"