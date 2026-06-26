Grupa meštana iz Gračanice i okolnih mesta krenula je jutros organizovano automobilima u Beograd, kako bi u subotu prisustvovali skupu ''Srbija jedna porodica''.

Oni su se jutros okupili ispred manastira Gračanica, odakle su krenuli put Kraljeva, gde će prenoćiti, a u subotu će, kako su najavili, nastaviti put ka glavnom gradu kako bi na vreme stigli na zakazani skup.

Jedan od građana koji su krenuli u Beograd Miloš Ilić, kaže da žele da pruže podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i politici koju vodi.

"On je taj koji nas ujedinjuje, čini da budemo jedna srpska porodica koja ima budućnost, a budućnost za nas na Kosovu i Metohiji je od presudnog značaja za naš opstanak. Zato smo danas krenuli da podržimo politiku razvoja zemlje, jer kad je Srbija jaka ima više projekata i finansijske podrške i za nas Srbe sa Kosova i Metohije", rekao je Ilić.

Skup "Srbija jedna porodica" biće održan sutra na platou ispred Doma Narodne skupštine, a na njemu će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije.

Građani će na skupu imati priliku da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti, ali i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju.

Na skupu će biti razvijena i najveća zastava Srbije, a posetioce očekuje bogat edukativni i muzički program za sve generacije.

Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

Predsednik je najavio da će građani koji u subotu dođu na plato ispred Skupštine dobiti papir na kojem će moći da od 15 tema zaokruže po pet najvažnijih koje bi želeli da država uradi.

Na listiću koji će građani dobiti ostavljen je i prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe, prenosi Tanjug.

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