O projektu je na Novoj S govorio i novinar-blokader Željko Veljković, koji je uprkos lavini laži koja se svakog dana servira putem ovog medija, morao da kaže i jednu istinu - Ekspo će se dogoditi.

"Pa dobro, to će biti vreme kada će sve biti podređeno Ekspu, i šta god da se dogodi na svim drugim poljima, očigledno je da će, iako mnogi u to nisu verovali, da će se ta izložba desiti. Mislim da, to sad već ne može da se izbegne", kaže Veljković.

Prethodno, blokaderski mediji objavili su 11. juna da su "Učeničke posete izložbi EXPO zloupotreba dece za političke potrebe".

Iako su organizovane školske posete uobičajena praksa na svetskim EXPO izložbama, gde učenicima u skladu sa njihovim interesovanjima omogućava da na interaktivan način upoznaju nauku, tehnologiju, kulturu, održivi razvoj i inovacije koje oblikuju budućnost, blokaderima je ovo "zloupotreba".