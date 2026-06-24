Kako je istakao, predstojeće okupljanje biće posvećeno zajedništvu, porodičnim vrednostima i razgovoru o budućnosti Srbije, uz jasnu poruku da su međusobno poštovanje, odgovornost i solidarnost temelj svakog daljeg napretka društva.

– To će biti skup pristojnih ljudi za pristojnu Srbiju – izričit je Krkobabić.

On je naglasio da će događaj proteći u atmosferi dobre volje, međusobnog uvažavanja i želje da se kroz dijalog i zajednički rad doprinese boljoj budućnosti svih građana.

– Obeležiće ga časne namere, dobra volja i čvrsta rešenost da svima nama u Srbiji bude bolje – poručio je Krkobabić.