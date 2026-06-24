Srbija i Koreja imaju značajne mogućnosti za unapređenje saradnje u oblasti lanaca snabdevanja, industrije i proizvodnje, transporta i logistike, čiste energije, AI, biotehnologije i zdravstva, istaknuto je tokom sastanaka predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža sa predstavnicima korejskih privrednih institucija i kompanija u Seulu.

Poseta je realizovana povodom uspešnog okončanja pregovora o Sporazumu o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu (CEPA) između Srbije i Republike Koreje, koji otvara novu fazu ekonomskih odnosa dve zemlje.

Potvrđeno je i učešće Republike Koreje na specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027 u Beogradu, a dogovorena je i bliža saradnja srpskih i korejskih kompanija tokom naredne godine.