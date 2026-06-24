"Dragi narode, poštovani građani, pozivam vas da 27. juna dođete u centar Beograda. Tog dana želim i svi mi voleli bismo da čujemo vas. Tog dana neće biti reči samo o politici već o ljudima, porodici, zajedništvu", naveo je Vučić u video objavi na Tiktoku.

Dodao je da će na skupu biti i mnogo drugih aktivnosti, od programa za decu, za starije, sportskih terena na kojima će posetioci moći da uživaju, do prikazivanja robota i mnogo važnih stvari za budućnost zemlje.

"Ali više od svega želimo da čujemo vas. Želimo da vidimo šta je to što vi hoćete da promenite, što biste želeli da bude drugačije, šta zajednički možemo da uradimo u budućnosti. Zato vas molim, 27.juna dobrodošli u Beograd, dobrodošli na to što zajedno moramo da uradimo u budućnosti, jer ne postoji ništa važnije od toga da zajedno gradimo budućnost Srbije. Živela Srbija", poručio je Vučić.

Podsetimo, veliki skup „Srbija, jedna porodica“ biće održan 27. juna u Beogradu, a posetioce očekuje bogat program namenjen svim generacijama – od dečjih sadržaja i tehnoloških atrakcija do nastupa poznatih izvođača.

Publiku će tokom dana zabavljati brojne muzičke zvezde, među kojima su i Aca Lukas i Vesna Zmijanac, a očekuje se nastup još nekoliko poznatih izvođača sa domaće estradne scene.

Među učesnicima programa pominje se i Vuk Đokić koji ima samo 13 godina, ali je njegovo ime već dobro poznato u muzičkim krugovima.

Na skupu će biti razvijena i najveća srpska zastava. Prema rečima predsednika Vučića, zastava će biti dugačka 500 metara i teška tonu.

Poseban deo programa biće interaktivna zona u kojoj će građani imati priliku da aktivno učestvuju i iskažu svoje mišljenje o prioritetima za budući razvoj Srbije. Više o tome u našoj posebnoj vesti.