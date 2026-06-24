Posetioce očekuje bogat celodnevni program namenjen svim generacijama, nastupi muzičkih zvezda, interaktivne zone, tehnološke atrakcije, kao i predstavljanje zastave, verovatno najveće ikada napravljene u Srbiji. Srpska trobojka zauzeće površinu od oko 4.000 kvadrata, biće široka osam, dugačka 500 metara i teška oko jednu tonu.

Ovo znamenje, u čijoj je višenedeljnoj izradi učestvovao veliki broj žena, u subotu će nositi više od hiljadu ljudi. Prisutni će imati priliku da vide i robote koji će, praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, poput onih koji su nedavno uz moravac dočekali predsednika Vučića u Kini, pokazati i umeće igranja kola pred narodom ispred parlamenta.

Građani će imati priliku da, među 15 ponuđenih tema, izaberu pet prioriteta i svoj izbor ubace u posebne glasačke kutije - veća briga o ljudima, očuvanje mira i stabilnosti, borba za očuvanje KiM, poboljšanje usluga u zdravstvu, bolje obrazovanje, rast penzija, smanjenja cena lekova, energetska sigurnost, veća ulaganja u kulturu, ekologiju... Tako će, simbolično, moći da iskažu svoj stav o pitanjima koja smatraju najvažnijim za budućnost Srbije, a na listiću će im biti ostavljen prostor da sami dopišu ono što ih muči. U muzičkom delu programa nastupiće pevači Vesna Zmijanac, Aca Lukas i drugi popularni izvođači. Najmlađe očekuju predstava "Pepa prase", kreativne igraonice, edukativni sadržaji i zajedničke igre za roditelje i decu.

Predsednik Vučić pozvao je građane da dođu na skup "Srbija, jedna porodica". On je kazao da miting neće trajati dugo, da će biti najviše tri govornika, ali da će se čuti važne poruke.

- Mnogo više mi znači šta će da bude izrečeno kao plan i program za budućnost, šta je to što mi moramo da uradimo u našoj zemlji, kako da se borimo za napredak i to je ono što je najvažnije. Nervoza je velika kod onih koji su pokušavali da nam sruše i unište državu, ne postoji stvar koju neće učiniti kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali i izmišljali bila istina. Ipak, laži padaju kao kula od karata, jedna za drugom. Naše je samo da sačuvamo mir, trpeljivost i pokažemo strpljenje. Na kraju, svaka istina će se saznati, a istina i Srbija uvek pobeđuju.

On se zahvalio ljudima na ogromnoj podršci i istakao da "u budućnost moramo da idemo svi zajedno".

- Ujedinjeni, a ne podeljeni, kako su neki želeli da nam podele porodice, društvo i državu na kraju. To je ono protiv čega se borimo i to je ono što moramo da pobedimo - istakao je Vučić.