Univerzitetski klinički centar Niš, na čelu sa doc. dr Milanom Lazarovićem, nastavlja konkretnim potezima da rešava višedecenijske probleme i uvodi red u sistem.

U toku je uređenje parkinga kapaciteta više od 100 vozila, koji će omogućiti bezbedno, organizovano i znatno lakše parkiranje svim korisnicima Starog kliničkog centra. Ovim projektom UKC Niš pokazuje da briga o pacijentima počinje od osnovnih uslova – dostupnosti, sigurnosti i uređenog prostora.

Novi parking značajno će unaprediti organizaciju saobraćaja u okviru kompleksa, ali i olakšati dolazak pacijentima i njihovim porodicama iz Niša i cele Srbije. Cilj je da se smanji stres i olakša pristup zdravstvenoj nezi.

Lazarović poručuje da ovo nije kraj, već početak sistemskih promena, te da će se uređenje prostora i podizanje standarda nastaviti i u narednom periodu.