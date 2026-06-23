U subotu, 27. juna, plato ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu biće glavna pozornica dosad najveličanstvenijeg i najmasovnijeg narodnog skupa, pod sloganom "Srbija, jedna porodica". U trenucima kad se naša zemlja suočava s nezapamćenim, brutalnim spoljnim pritiscima i svakodnevnim pokušajima da se unese potpuni haos, predsednik Srbije Aleksandar Vučić šalje istorijsku poruku koja ujedinjuje čitavu naciju.



Naspram mržnje i podela, šef države podiže bedem mira, ljubavi i dostojanstva, najavljujući skup koji će biti ne samo politički događaj, već trijumf srpskog zajedništva, tehnološki spektakl kakav Balkan još nije video i direktna prilika da narod sam bira prioritete za budućnost svoje otadžbine.

Predsednik Srbije šalje snažnu poruku koja ujedinjuje narod - naš odgovor na svu mržnju biće mir i ljubav iznad svega, da sačuvamo mir, trpeljivost i pokažemo strpljenje! Upravo ova jasna razlika biće krunisana proslavom zakazanom za 27. jun ispred Skupštine Srbije u Beogradu.

Ljubav prema otadžbini

Šef države je poručio da se na velikom narodnom skupu neće pljuvati niko, "pa ni oni koji su terorisali zemlju godinu i po dana i najgore govorili o našoj deci". Ističe da će, umesto toga, Srbija pokazati dostojanstvo, snagu i ogromnu ljubav prema otadžbini, naspram otrovne mržnje koju druga strana prosipa svakog dana.

Predsednik je istakao da će na skupu biti predstavljen plan i program za budućnost zemlje, kao i da će svečano predstaviti naziv same izborne liste SNS. Između ostalog, posebno je istakao da će tokom skupa biti izložene glasačke kutije, gde će građani biti u prilici da zaokruže pet od petnaest važnih tema koja se tiču državnih pitanja, čime se daje direktna mogućnost narodu da učestvuje i izabere prioritete za napredak države.

- To su tehnički detalji, i kada to rešimo, najvažnija je poruka kako idemo u budućnost, a u budućnost moramo ići svi zajedno, ujedinjeni, a ne podeljeni onako kako su pokušavali da nas podele. To je ono protiv čega se borimo i što moramo da pobedimo - kazao je predsednik.



Posetioci će imati priliku da vide i tehnološke atrakcije: robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije, kao i najveću srpsku zastavu, površine oko 4.000 kvadratnih metara.

Roboti koje smo imali priliku da vidimo prilikom posete predsednika Vučića NR Kini, a koji su oduševili "moravcem", biće praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, a pokazaće i umeće igranja kola pred narodom.



