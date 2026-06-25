Bračni par Viki Miljković i Dragan Tašković Taške pokrenuli su poslovanje u Beogradu i osnovali firmu koja se bavi prodajom luksuznih nekretnina na teritoriji Beograda na vodi, kao i na drugim ekskluzivnim lokacijama u prestonici, ali i u Dubaiju.

Takođe se navodi da su otvorili još jedno preduzeće u Istanbulu, gde su zaposlili veći broj ljudi.

Ove informacije Miljkovićeva je i potvrdila, ističući da im posao ide izuzetno dobro, kao i da ostvaruju saradnju sa partnerima koji se bave prodajom nekretnina u Antaliji, Alanji i Bodrumu.

Kako se navodi, njihov biznis beleži značajan rast i za nekoliko godina uspeli su da ostvare milionske prihode.

Finansijski rezultati pokazali veliki rast poslovanja

Tokom 2025. godine, njihova firma "Residence hills" ostvarila je ukupne prihode veće od 177 miliona dinara, dok su rashodi iznosili oko 156 miliona dinara.

Nakon obračuna poreza i ostalih troškova, kompanija je zabeležila neto dobit od skoro 19 miliona dinara, odnosno približno 160.000 evra.

Prihodi višestruko porasli za samo godinu dana

Zanimljivo je da su godinu ranije, 2024, prihodi bili znatno niži i iznosili oko 60 miliona dinara, dok su rashodi bili oko 62,5 miliona dinara.

Nakon oporezivanja, poslovanje je te godine završeno u minusu od oko 3 miliona dinara, odnosno približno 25.000 evra.

Alo/Mondo





