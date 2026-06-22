Predsednik države je komentarisao ponašanje blokadera i onih koji ih podržavaju, kao i činjenicu da se ogorčeno bore protiv bilo kakavog napretka u Srbiji koji bi im oduzeo privilegije koje imaju.

"Njih samo zanima donji deo njihovih leđa i da ih uvale u neku fotelju. Borili su se protiv napretka u svakom pogledu jer napredak ukida neke privilegije koje imaju. Oni da mogu vratili bi nas u socijalističko samoupravljanje. Njima smeta napredak države jer onda ne mogu da ostvare svoje lične potrebe i frustracije kao što rade danas neki profesori kroz plenume", rekao je Vučić.