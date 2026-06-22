Predsednik Vučić je, reagujući povodom naslova portala N1 "Vučić u Belivukovoj majici", naveo da naslovi pojedinih medija, koji ga dovode u vezu sa Belivukom, služe za dehumanizaciju i kriminalizaciju.

"Možda sam bio preoštar juče prema novinarki N1, iako nisam nijednu ružnu reč rekao, naprotiv, ali je valjda osetila potrebu da se sveti, pa je napisala: 'Vučić u Belivukovoj majici'. Onda je, naravno, reč o šali, čak ne o šali, već o tome da Belivukov advokat sam kaže da je ovo fotomontaža, ali želeći da kaže da su i druge stvari mogle da budu fotomontaža", istakao je Vučić.

Dodao je da ljudi kad pročitaju taj naslov, a uglavnom čitaju samo naslove, dođu do zaključka da je "Vučić sigurno nosio majicu".

"To su vam ti pokvareni, prljavi trikovi, ta vrsta dehumanizacije, kriminalizacije kojom se bave svakoga dana. I sad kad im ne ide dobro, kada se jedna za drugom, ove laži i neistine koje su fabrikovali raskrinkavaju, više ne znaju ni šta da rade, ni kako da govore, i postaje nervoza, histerija sve veća, jer sve ono što su već izračunali pada u vodu", poručio je predsednik.