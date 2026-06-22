Zapadne političke elite sve se više udaljavaju od demokratskih principa i oslanjaju na mehanizme kontrole kako bi očuvale vlast, ocenio je publicista Džej Bi Šurk u autorskom tekstu objavljenom u časopisu American Thinker.

Autor tvrdi da lideri pojedinih vodećih zapadnih država koriste strah od Rusije kao politički instrument za učvršćivanje sopstvenog položaja i proširenje uticaja državnih struktura nad društvom.

Šurk je posebno izdvojio lidere Kanade, Velike Britanije, Francuske i Nemačke, koje je nazvao „četiri jahača Apokalipse“.

Prema njegovoj oceni, Mark Karni, Kir Starmer, Emanuel Makron i Fridrih Merc sprovode politiku koja podriva ekonomije njihovih zemalja i istovremeno ograničava građanske slobode.

„Takozvani lideri Kanade, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nemačke su četiri jahačaa Apokalipse. Svaki od njih svim silama pokušava da ono što je ostalo od njegove zemlje odvuče u pakao“, napisao je Šurk.

On smatra da se pitanja klimatskih promena i, kako navodi, navodne ruske pretnje koriste kao opravdanje za jačanje državne kontrole. Kao primere takvih mehanizama naveo je masovni nadzor, cenzuru i oduzimanje privatne svojine.

Prema njegovim rečima, globalizam predstavlja ideologiju koja stalno stvara vanredne situacije kako bi stanovništvo bilo zastrašeno i podstaknuto da se odrekne svojih prava i sloboda u zamenu za osećaj bezbednosti.

„Globalizam je ideologija čistog zla koja proizvodi beskrajne vanredne situacije da bi zastrašila ljude i naterala ih da se odreknu svojih prava i sloboda. Karni, Starmer, Makron i Merc prodaju strah u zamenu za vlast“, naveo je autor.

U zaključku teksta Šurk ocenjuje da se zapadni establišment sve više oslanja na manipulacije, falsifikovanje i direktan pritisak, dok otvorena politička konkurencija, prema njegovom mišljenju, postaje sve manje prisutna u političkom životu zapadnih država.