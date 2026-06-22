Vučić je rekao za Informer rekao da će na skupu biti razvijena zastava duga više od 500 metara i 10 metara širine koja je teška skoro tonu. "I mnogo toga ćemo imati da uradimo za građane i želim da im kažem šta je to sve i verujem da će oni biti zadovoljni našom borbom, našim angažmanom", rekao je Vučić.

Na pitanje da li će već u četvrtak ili petak biti otvoren autoput do Kraljeva i hoće li stvarno biti humanoidni roboti koji će igrati Moravac ispred Skupštine, Vučić je rekao da to ne može još sa stoprocentnom sigurnošću da potvrdi oko robota, ali da veruje da hoće.

"Ako bude sve u redu sa tim sad procedurama i čudima, verujem da će biti u redu. Biće zabavno za ljude, biće ogromna vrućina, sad najavljuju 36 stepeni. Prosto mi je, teško je da poverujem da kad god ili organizujemo ili bude najjača moguća kiša ili bude najjača moguća vrućina, ali valjda to tako ide. Nikada ne može ništa da dođe lako i lagano kao nekima drugima. Ali u svakom slučaju, biće zanimljivo, trajaće kratko i biće zanimljivo, pokazaćemo ljudima mnoge dobre stvari i moći će da vide, ja se nadam, i te robote. Imaćemo jednog mladića koji će da svira harmoniku, koji je fantastično talentovan, jedan od najtalentovanijih u našoj zemlji. I onda će ti roboti da igraju po taktovima te harmonike", rekao je Vučić.