- Naš je posao da brinemo o svojoj deci i nastavićemo to da radimo, mi u skladu sa zakonom, u skladu sa Ustavom, ali je posebno zanimljivo da oni nama govore da, iako predstavljamo, ja predstavljam, dakle, deo izvršne vlasti, izabran jedini legitimno, za razliku od njih koji nikada nisu na legitiman način izabrani, možda legalan, ali ne legitiman. Izgledno je da oni koji su navikli da rade malo ili nimalo, žele po svaku cenu da čuvaju svoje privilegije a da ne žele dobro ni našoj deci, našoj budućnosti, kaže Vučić.

- Nemam nikakav strah, ja gledam u budućnost, gledam unapred, razmišljam o omladini i o mladosti našoj, to mi je jedino čime se rukovodim. I nema veze ni sa kakvim osvetama, jer ti ljudi danas zarađuju mnogo više novca nego što su zarađivali ranije, jer je to bio tobož studentski zahtev, u stvari je to bio njihov zahtev blokaderskih profesora i političkih aktivista da dobiju mnogo veće plate. Dakle, dobili su sve što su poželeli, dobili su sve što su hteli. Sada je vreme da narod i država, a posebno mlada Srbija, dobije ono što hoće, a to je konkurencija, da dobije bolje univerzitete, da sa više pažnje se odnosimo prema njima, da mogu da idu u korak sa svojim mladim kolegama iz Evrope i sveta, ili da budu uspešniji od njih, jer imamo svakako izuzetno talentovanu decu, izuzetno talentovane mlade ljude, samo neko mora s njima da radi, razgovara, da ih uči, obučava, podučava, a ne da ih maltretira i zloupotrebljava za svoje političke potrebe.