- Koju želite zemlju pošaljite, samo neka to ne bude Hrvatska, i nijedna neće moći da vam kaže da je bilo upotrebe zvučnog topa. Videćete i za pet i za 10 godina koliko sam bio u pravu - kazao je on.

Novinar nedeljnika Radar Marko Radonjić i voditeljka Nove S Nevenom Madžarević složili su se u emisiji da je priča o takozvanom „Sarajevo safariju“, u kojoj je godinama u delu javnosti targetiran i predsednik Srbije Aleksandar Vučić fabrikovan.

- Ne znam ko je taj čovek i šta je pisao, a znam da gospođa Bećković nije htela da uvrsti kao temu jer je to glupost. Moram da priznam da sam, bar po tom pitanju, barem ljudski zahvalan jer je neko pokušao u maloj oblasti da bude koliko-toliko korektan, ali oni su prenosili desetine regionalnih tekstova... Znate kako funckioniše ta fabrika laži. Tako to ide ukrug, a onda oni prenose šta ovi kažu... - kaže Vučić.

- Ruše se kao kule od karata jedna za drugom njihove laži. Možda je to njima zanimljivo, ali meni i mojoj porodici to nije zanimljivo, ali nema kukanja... Idemo dalje... Pripremam se za velike i važne dane za našu zemlju - dodao je predsednik.