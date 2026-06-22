Novinar nedeljnika Radar Marko Radonjić i voditeljka Nove S Nevenom Madžarević složili su se u emisiji da je priča o takozvanom „Sarajevo safariju“, u kojoj je godinama u delu javnosti targetiran i predsednik Srbije Aleksandar Vučić fabrikovan.

"Ne znam ko je taj čovek i šta je pisao, a znam da gospođa Bećković nije htela da uvrsti kao temu jer je to glupost. Moram da priznam da sam, bar po tom pitanju, barem ljudski zahvalan jer je neko pokušao u maloj oblasti da bude koliko-toliko korektan, ali oni su prenosili desetine regionalnih tekstova... Znate kako funckioniše ta fabrika laži... Tako to ide ukrug, a onda oni prenose šta ovi kažu... Ruše se kao kule od karata jedna za drugom njihove laži. Možda je to njima zanimljivo, ali meni i mojoj porodici to nije zanimljivo, ali nema kukanja... - Žao mi je što nisam mogao porodicu da zaštitim na neki način, iako sam znao da je reč o neverovatnim lažima. Ali šta da radite, u takvom društvu živimo i to je to. Kao i ova priča oko: "Jao, i sad će sve da nas pohapse. " Neće. Pozvan je Radić da da izjavu. Tako je. Biće pozvani svi da daju izjavu, ništa posebno. Nego oni vole da se igraju tih igara self-viktimizacije ili da su uvek žrtvene mučenice i ne znam ni ja šta sve. Dakle, dajte izjavu i objasnite gde je bio zvučni top. Samo nemojte da dajete političke izjave, nego nam dajte da vam pokažemo kako i na koji način ste znali. Pretpostavljam da je to rezultat. Idemo dalje... Pripremam se za velike i važne dane za našu zemlju", kaže Vučić.