Beogradska policija intenzivno traga za muškarcem koji se sumnjiči da je danas u kafiću u Kumodražu, u Ulici Peka Dapčevića, hladnokrvno ubio Darka V. (46), zvanog „Prika“, i ranio još jednu osobu. Građanima je upućen apel da, ukoliko primete osumnjičenog, odmah obaveste policiju na broj 192.

Upozoravamo da je snimak jeziv i uznemirujuć.

Kako je „Alo!“ prvi objavio, na društvenim mrežama se pojavio uznemirujući snimak na kojem se, prema navodima, vidi trenutak pucnjave u kafiću u trenutku kada je u lokalu bilo više gostiju. Incident se dogodio oko 15.40 časova u Ulici Peka Dapčevića, kod okretnice autobusa 25.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni je sedeo za stolom sa još jednom osobom, kada je iznenada ustao i krenuo ka muškarcu koji je dolazio sa ulice i spremao se da uđe u kafić. Navodi se da mu je prišao, a potom došlo i do kratkog kontakta, nakon čega se vratio ka svom stolu.

U tom trenutku, osumnjičeni je krenuo za njim, a potom, posle nekoliko koraka, izvukao pištolj koji je imao za pojasom i ispalio hitac u pravcu žrtve. Darko V. je pao na pod, dok je napadač nastavio da puca, zbog čega su gosti u lokalu ležali na podu u pokušaju da se zaštite.

Napadač je, prema istim navodima, nastavio da ispaljuje hice i prilikom izlaska iz kafića, nakon čega je pobegao sa mesta događaja u nepoznatom pravcu.

Policija je odmah pokrenula akciju „Vihor“ i intenzivnu potragu za osumnjičenim. Na licu mesta obavljen je uviđaj, a policijski inspektori su saslušali svedoke i pregledali snimke sa nadzornih kamera iz okolnih objekata kako bi utvrdili identitet počinioca i rekonstruisali tok događaja.

Istraga je u toku.