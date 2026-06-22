Predsednik Vučić uključen je u emisiju Kolegijum i odgovarao je na trenutno goruća pitanja vezana za aferu "zvučni top", ali i sramne napade koji na njega ne prestaju od strane blokadera, pripadnika opozicije i blokaderskih medija.

Vučić je upitan da prokomentariše saopštenje Rektorskog kolegijuma, u kome je optužen da budućnost obrazovanja koristi za obračun i ruši državni univerzitet.

-To mi govori da smo na pravom putu, pogodili smo u srce, jer oni koji su navikli da rade malo ili nimalo, žele da po svaku cenu čuvaju svoje fotelje, kaže Vučić.

Vučić kaže da oni ne žele dobro našoj deci i studentima.

-Sednica je zakazana da bi se studentima uskratila prava, a onda im ovo saopštenje dođe kao pokriće. Molio bih one koji su za to glasali da malo nauče kako demokratija funkcioniše. Ja razmišljam o budućnosti i našoj mladosti i šta možemo da uradimo za njih. Oni danas imaju mnogo veće plate, svi ti profesori, i jako lepo žive. Molim ih da rade svoj posao i da idu u korak sa svojim kolegama iz sveta, da rade sa mladima, da ih uče i podučavaju, a ne da ih zloupotrebljavaju - naglasio je predsednik Vučić.

Kočničari reformi

Dodao je kako su dobili mnogo novca, a sada se plaše konkurencije.

- Oni znaju koliko su nesposobni i voleli bi da se nikada ništa ne promeni.

Naglasio je kako su oni kočničari reformi i kako bi po svaku cenu da zadrže svoje fotelje.

- Naš je posao da brinemo o svojoj deci i nastavićemo to da radimo, mi u skladu sa zakonom, u skladu sa Ustavom, ali je posebno zanimljivo da oni nama govore da iako predstavljamo, ja predstavljam, dakle, deo izvršne vlasti, izabran jedini legitimno, za razliku od njih koji nikada nisu na legitiman način izabrani, možda legalan, ali ne legitiman. Izgledno je da oni koji su navikli da rade malo ili ni malo, žele po svaku cenu da čuvaju svoje privilegije a da ne žele dobro ni našoj deci, našoj budućnosti.

Dobili sve što su želeli

- Nemam nikakav strah, ja gledam u budućnost, gledam unapred, razmišljam o omladini i o mladosti našoj, to mi je jedino čime se rukovodim. I nema veze ni sa kakvim osvetama, jer ti ljudi danas zarađuju mnogo više novca nego što su zarađivali ranije, jer je to bio tobož studentski zahtev, u stvari je to bio njihov zahtev blokaderskih profesora i političkih aktivista da dobiju mnogo veće plate. Dakle, dobili su sve što su poželeli, dobili su sve što su hteli. Sada je vreme da narod i država, a posebno mlada Srbija, dobije ono što hoće, a to je konkurencija, da dobije bolje univerzitete, da sa više pažnje se odnosimo prema njima, da mogu da idu u korak sa svojim mladim kolegama iz Evrope i sveta, ili da budu uspešniji od njih, jer imamo svakako izuzetno talentovanu decu, izuzetno talentovane mlade ljude, samo neko mora s njima da radi, razgovara, da ih uči, obučava, podučava, a ne da ih mal tretira i zloupotrebljava za svoje političke potrebe.

Svi će biti pozvani da daju izjavu

- Žao mi je što nisam mogao porodicu da zaštitim na neki način, iako sam znao da je reč o neverovatnim lažima. Ali šta da radite, u takvom društvu živimo i to je to. Kao i ova priča oko: "Jao, i sad će sve da nas pohapse. " Neće. Pozvan je Radić da da izjavu. Tako je. Biće pozvani svi da daju izjavu, ništa posebno. Nego oni vole da se igraju tih igara self-viktimizacije ili da su uvek žrtvene mučenice i ne znam ni ja šta sve. Dakle, dajte izjavu i objasnite gde je bio zvučni top. Samo nemojte da dajete političke izjave, nego nam dajte da vam pokažemo kako i na koji način ste znali. Pretpostavljam da je to rezultat.

Prljavi trikovi i dehumanizacija



- Za mene je nešto drugo bilo danas, ako to smem da kažem. Uh, ne znam da li ste vi to pokazali ili govorili, a to je gde je N1 objavio, valjda. .. Možda sam bio preoštar prema toj ženi, devojci, juče, novinarki N1, iako nisam nijednu ružnu reč rekao, naprotiv. Dakle, ali valjda je osetila potrebu da se sveti, pa je napisala: "Vučić u Belivukovoj majici. " Onda je, naravno, reč o šali, čak ne o šali, već o tome da Belivukov advokat sam kaže da je ovo fotomontaža, ali želeći da kaže da su i druge stvari mogle da budu fotomontaže. Dakle, vi kad pročitate taj naslov, a svi ljudi čitaju samo naslove, dođu do zaključka: evo ga, ovaj opet sa ovima, ovo je sigurno da je Vučić nosio tu majicu, i tako dalje. I to su vam ti pokvareni, prljavi trikovi, ta vrsta dehumanizacije, kriminalizacije kojom se bave svakoga dana. I sad kad im ne ide dobro, kada se jedna za drugom ove laži i neistine koje su fabrikovali raskrinkavaju, više ne znaju ni šta da rade, ni kako da govore, i postaje nervoza sve veća, histerija sve veća, jer sve ono što su već izračunali pada u vodu.

- Dakle, ja samo molim sve ljude da se, ko god, šta god, da misli o svima njima, da nikada, da nikada se ne koristimo njihovim metodama, da nikada ni na koji način ne primenjujemo nasilje, i za mene ovo što se dogodilo sinu Dinka Gruhonjića je nešto užasno i osuđujem na najjači mogući način, i tražim od nadležnih organa, ponavljam, tražim od policije, tražim od svih službi u zemlji da pronađu počinioce, zato što mi moramo da budemo sigurna i bezbedna zemlja za sve ljude, bez obzira na njihova politička opredeljenja, religijska, ovakva ili onakva, dakle, Srbija mora da bude zemlja slobodnih ljudi u kojoj svako može slobodno da iskazuje svoje stavove i svoje mišljenje.





Vučić pozvao službe iz celog sveta

Predsednik je pozvao sve službe iz čitavog sveta, osim iz Hrvatske, da istraže da li je u Srbiji 15. marta bio iskorišćen zvučni top.

- Građani, videćete kroz nekoliko godina da sam bio u pravu i videćete kakvim su se svim lažima služili ne bi li srušili Srbiju - naglasio je predsednik Srbije.

Komentarisao je i skandalozan napada na njega kroz aferu "Sarajevo safari".

- To su takvi tekstovi sa takvim naslovima koji mojoj porodici nikako nisu zanimljivi - naglasio je predsednik Srbije.

On je naglasio kako je naša zemlja četvrta po stopi rasta na svetu.

- Do kraja godine očekujem da budemo među prve tri zemlje, a uskoro i prva u Evropi. To su sjajne vesti za Srbiju! - otkrio je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić se obratio i zvaničnicima Srbije, ali i građanima, da rade što više i da obezbedimo još veći rast i napredak.

Potvrdio je da će roboti, koji su igrali Moravac u Kini, "nastupiti" u Beogradu u subotu, 27. juna.

- Imaćemo i jednog mladića koji svira harmoniku, on će svirati i roboti će igrati. To je ono čime treba da se hvalimo, našim napretkom, time što idemo u korak sa najnaprednijim zemljama, što ulažemo u robotiku. Biće u subotu i zastava koja će biti dugačka 500 metara i teška tonu - istakao je šef naše države.