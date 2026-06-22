Apelacioni sud u Novom Sadu osudio je Subotičanina Dejana Jakovljevića (54) na 13 i po godina zatvora zbog ubistva sina i napada na suprugu u noći između 9. i 10. decembra 2022. godine.

Ovim je preinačena prvostepena presuda Višeg suda u Subotici, kojom je okrivljenom izrečeno 10 godina robije za ubistvo sina, a napad na suprugu je u potpunosti zanemaren.

Apelacioni sud u Novom Sadu je 2. februara ove godine doneo presudu kojom je delimično usvojio žalbu višeg javnog tužioca u Subotici i preinačio presudu Višeg suda u Subotici u delu odluke o krivici i krivičnoj sankciji. Tako se okrivljeni Dejan Jakovljević, osim za krivično delo ubistvo, činjenično opisano u izreci pobijane presude, oglasio krivim i zbog krivičnog dela laka telesna povreda, pa mu je za krivično delo ubistvo, za koje je osuđen pobijanom presudom, sud utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 13 godina, a za krivično delo laka telesna povreda kaznu zatvora u trajanju od osam meseci i okrivljenog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 i po godina, potvrđeno je za naš list u novosadskom Apelacionom sudu. U kaznu mu je, kako pojašnjava koordinator za medije tog suda Maja Deman, uračunato i vreme provedeno u pritvoru.

– U preostalom delu, žalba Višeg javnog tužilaštva u Subotici i žalba branioca okrivljenog u celosti su odbijene kao neosnovane, a pobijana presuda je u nepreinačenom delu potvrđena – dodaje Deman a prenosi Dnevnik.

Podsetimo, Viši sud u Subotici je prvobitno Jakovljevića oglasio krivim i osudio na 17 godina zatvora, ali je ta presuda vraćena na ponovno odlučivanje i kazna je smanjena na 10 godina. Nakon žalbe višeg javnog tužioca u Subotici i na tu presudu, Apelacioni sud u Novom Sadu otvorio je javnu raspravu pred svojim sudskim većem i doneo konačnu presudu, na koju ne postoji pravo žalbe

Tako je Dejan Jakovljević osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju na 13 i po godina za zločin počinjen u noći između 9. i 10. decembra 2022. godine u porodičnoj kući u Plitvičkoj ulici u Subotici, kada je ubodima noža usmrtio dvadesettrogodišnjeg sina, a potom napao suprugu, kojoj je naneo lake telesne povrede.

Prema rečima komšija, veća tragedija sprečena je jer je policija stigla na vreme. Kažu i da je okrivljeni zločin počinio pod dejstvom alkohola i narkotika. Jakovljević je odmah po hapšenju određen pritvor, u kome se nalazio tokom celog postupka, a branio se ćutanjem.

S. Iršević/ Dnevnik