-Sad kad im ne ide dobro, kada se jedna za drugom ove laži i neistine koje su fabrikovali raskrinkavaju, više ne znaju ni šta da rade, ni kako da govore, i postaje nervoza sve veća, histerija sve veća, jer sve ono što su već izračunali pada u vodu. Dakle, ja samo molim sve ljude da se, ko god, šta god, da misli o svima njima, da nikada, da nikada se ne koristimo njihovim metodama, da nikada ni na koji način ne primenjujemo nasilje, i za mene ovo što se dogodilo sinu Dinka Gruhonjića je nešto užasno i osuđujem na najjači mogući način, i tražim od nadležnih organa, ponavljam, tražim od policije, tražim od svih službi u zemlji da pronađu počinioce, zato što mi moramo da budemo sigurna i bezbedna zemlja za sve ljude, bez obzira na njihova politička opredeljenja, religijska, ovakva ili onakva, dakle, Srbija mora da bude zemlja slobodnih ljudi u kojoj svako može slobodno da iskazuje svoje stavove i svoje mišljenje.

Vučić je podsetio da je novinarka blokaderskih medija prenela da se ništa posebno ne dešava kada su palili prostorije SNS u Novom Sadu i kada su ljudi unutra umalo nastradali.

- Tako i u Valjevu. Ništa strašno, malo su zapalili zgradu i umalo da ubiju ljude, ali to nema veze... Pobedićemo argumentima - kaže on.