“Nas okuplja ljubav prema Srbiji, mi se borimo svakog dana da naš narod bolje živi, mi brinemo o budućnosti mladih, i srećan sam što su to naši novi članovi prepoznali”, rekao je Vučević.

Vučević je naglasio da je nepatvorena mržnja prema svemu što je srpsko okupirala Srbiju u prethodnih godinu i po dana, da su blokaderi i njihovi nalogodavci zaustavili život i dece i mladih i svih građana Srbije jer su hteli da nam sruše državu.

“Mi smo jedna porodica u kojoj ima mesta za sve koji vole slobodarsku Srbiju i žele da naša zemlja nastavi da jača u svim oblastima”, rekao je predsednik SNS.

Vučević je pozvao sve građane koji žele normalnu i pristojnu Srbiju na skup ispred Doma Narodne skupštine.

“Vidimo se 27. juna u Beogradu, da pokažemo kako ćemo zajedno da gradimo budućnost Srbije”, zaključio je predsednik SNS.