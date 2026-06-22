Naime, Tepić je u blokaderskoj emisiji „Utisak nedelje“ srušila iluzije studentima o pobedi na izborima komentarom:
„Veliki broj ljudi ne želi da glasa za vas, sve i da ih mi iz opozicije pozovemo da glasaju za vas“.
Potpredsednica opozicione Stranke slobode i pravde Marinika Tepić odjavila je studente odgovorom na njihovu tvrdnju da bi mogli da ostvare značajan izborni rezultat.
Naime, Tepić je u blokaderskoj emisiji „Utisak nedelje“ srušila iluzije studentima o pobedi na izborima komentarom:
„Veliki broj ljudi ne želi da glasa za vas, sve i da ih mi iz opozicije pozovemo da glasaju za vas“.
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