“Kada je ovaj antivladin pokret postao još širi, strah se dodatno koristi, pa se koriste i konkretni primeri kad god je moguće da se proširi ne samo strah od diktature i gubitka slobode, već dolazimo do toga da se širi strah o tome da svako ko drugačije misli i ko se suprotstavlja režimu može da bude ugrožen čak i fizički”, rekao je Vladimir Vuletić za K1 TV.

On je, komentarišući saopštenje Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu u kojem je navedeno da postoje podaci da su organizatori protesta održanog 15. marta 2025. pripremali simulaciju upotrebe zvučnog topa, rekao da snimci samog događaja ne ukazuju na dejstvo nečega što bi moglo da se poveže sa zvučnim topom.

"U ovoj priči je postojao politički interes da se mobiliše javnost i da se pošalje poruka 'eto s kim mi imamo posla, to su zlikovci'", rekao je Vuletić.

Istakao je da je dobro što je VJT najavilo da će pokrenuti istragu zbog sumnje da su studenti planirali simulaciju upotrebe “zvučnog topa”, kako bi se ta “magla” koja se stvara oko svega razbistrila i da se da racionalno objašnjenje šta se zapravo desilo.

Na pitanje da li bi pojedini mediji koji su objavili da je država upotrebila zvučni top trebalo da odgovaraju zbog širenja dezinformacija i izazivanja panike, Vuletić je rekao da iako bi svi mediji trebalo da odgovaraju za širenje dezinformacija i izazivanje panike, društvene mreže su sada glavni mehanizam za prenošenje dezinformacija i lažnih vesti.

“Kada je sve ovo krenulo ideja je bila da se stvori kolektivna histerija koja bi mogla da stvori određenu kritičnu masu, da ljudi izgube razum i da, vođeni emocijama, učine nešto što inače ne bi", smatra Vuletić.

Dodao je da u Srbiji nema toliki broj ekstremnih ljudi koji su spremni da se tuku sa policijom i izazivaju nemire i da većina koji su protiv vlasti nisu spremni na to, već su zainteresovani za izbore kao političku borbu.