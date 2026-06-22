Podsetimo, Gajić i Aleksić su prethodno bili zajedno u Narodnoj stranci, dok je njen predsednik bio Vuk Jeremić.

Vladimir Gajić, je u objavi na mreži Iks, pitao zašto se Aleksić posle četiri godine setio da podeli tu informaciju sa javnošću da mu je on bio izvor za objavljivanje afere Jovanjica, a nije se setio da „podele slavu“, kada je na toj priči gradio politički imidž i vodio kampanju. Pitao je i zašto mu je Aleksić verovao na reč.

Gajićeva objava glasi:

„Miki se “setio” posle 4 godine da sam ja njegov izvor za kampanju koju je vodio u vezi “ Jovanjice” na osnovu koje je kao veliki borac protiv vlasti gradio svoj imidž i popularnost u javnosti i unutar Narodne stranke. Kako bi sada ovo njegovo pravdanje i posipanje pepelom bilo uverljivije, Miki tvrdi da sam ga ja ubedio da je umešan brat predsednika Republike pozivajući se na svoj izvor iz BIA. Da bi bilo još uverljivije, Miki tvrdi da sam posle toga postao prijatelj sa Vladimirom Đukanovićem.

Pitam se sada , što se kad se hvalio svojim otkrićima u to vreme nije pozivao i na mene, da bar malo podelimo njegovu slavu u javnosti nego je sve zadržavao za sebe? Kako to da mi je poverovao da imam takve kontakte u Službi na reč? Baš je bio naivan i to on koji se u politici uzdigao u koalicionoj saradnji sa Srpskom naprednom strankom dok je bio predsednik opštine Trstenik. Mikiju je priča o Jovanjici obezbedila u to vreme podršku iz američke ambasade radi preuzimanja Narodne stranke. To znamo.

Evo sad ga obaveštavam i da je afera Jovanjica smišljena sa te iste strane jer oni ne trpe konkurenciju u biznisu. Miki je, to je danas jasno, poslužio kao koristan idiot interesima američkog biznisa u vezi sa uzgajanjem konoplje. Sad kad je ta kampanja propala Miki se odriče svojih tvrdnji i brani jeftino, a kako bi drugačije. Taj put opozicione borbe koju Miki promoviše naslanjajući se na one koji “ uvek “ pobeđuju, je razlog zbog kojeg smo se razišli. Ja volim Srbiju zbog Srbije, a ne zbog sebe. Zbog toga sam ja protiv naše probriselske opozicije koja se nada da ih neka nevidljiva ruka postavi na vlast makar Srbija propala.“