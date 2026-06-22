Njeno saopštenje prenosimo u celosti:

Izjave pojedinih predstavnika opozicije, grupisanih u tzv. Platformi za evropsku Srbiju, da su Ministarstvo pravde i skupštinska većina, vođena poslaničkom grupom „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, pokušala da falsifikatima obmane Venecijansku komisiju, građane Srbije i EU, tako što je Narodnoj skupštini poslat tekst izmena i dopuna pravosudnih zakona sa odredbama koje Venecijanska komisija nije ni videla predstavlja još jedan grubi vid manipulacije domaćom i međunarodnom javnošću u pokušaju diskreditacije Srbije.

Pojedini politički akteri, frustrirani pozitivnim mišljenjem Venecijanske komisije, pokušavaju da lažnim prikazivanjem činjenica dovedu u pitanje zaključak Venecijanske komisije da je Srbija ispunila sve preporuke u vezi sa izmenama pravosudnih zakona i da na taj način pogoršaju položaj Srbije u međunarodnim odnosima.

Venecijanskoj komisiji su dostavljene sve odredbe zakona na koje su se odnosile primedbe, i to u istovetnom tekstu, samo na engleskom jeziku, kako glase i odredbe predloga zakona o izmenama i dopunama pravosudnih zakona o kojima se raspravlja u Narodnoj skupštini. Tek nakon davanja mišljenja Venecijanske komisije o tome da li je izmenjenim odredbama pravosudnih zakona postupljeno u skladu sa primedbama, moglo se pristupiti formulisanju prelaznih odredaba zakona koje treba da regulišu prelazak sa starog na novi pravni režim. Stoga, Venecijanskoj komisiji nisu mogle biti dostavljene prelazne odredbe zakona, niti je ona postavila bilo kakve zahteve u pogledu njihove sadržine.

Prelaznim odredbama Zakona o javnom tužilaštvu se ne obezbeđuje produženo dejstvo „Mrdićevih zakona“, kako se navodi u izjavama narodne poslanice Marinike Tepić, već se izvršava ustavni nalog o zabrani retroaktivnog dejstva zakona, obezbeđuje pravna sigurnost i sprečava nastanak pravnog vakuma.

Predlogom izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu predviđeno je da o prigovorima odlučuje komisija koja trenutno ne postoji, niti je njen sastav isti kao što je bio u osnovnom tekstu Zakona o javnom tužilaštvu iz 2023. godine. Prelaznim odredbama zakona predviđeni su rokovi za donošenje podzakonskih akata neophodnih za izbor članova i zamenika članova komisije, kao i za raspisivanje javnog poziva za izbor. Sve te radnje nisu „odlaganje do daljeg“, jer treba da budu obavljene u izuzetno kratkom roku, najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu zakona, a do izbora članova i zamenika članova komisije neko mora odlučivati o prigovorima.

Propisano je da to čine organi predviđeni važećim odredbama zakona. Izostavljanjem ovakvog prelaznog rešenja, koje je u ovoj situaciji jedino moguće, nastao bi pravni vakum zato što ne bi postojali organi za odlučivanje o prigovorima.

Pored toga, prelaznim odredbama je uređen i status javnih tužilaca koji su pre stupanja na snagu zakona upućeni iz nižih tužilaštava u viša. Njima je omogućen nastavak funkcije, uz obavezu VST da jednom godišnje preispita postojanje razloga za njihovo privremeno upućivanje. Na ovaj način ispoštovano je načelo pravne sigurnosti i zabrane povratnog dejstva zakona, a na čemu je Venecijanska komisija posebno insistirala.

Za prelazne odredbe je uz predlog zakona prosleđenih skupštini dato odgovarajuće obrazloženje. I na kraju, ali ne manje bitno, i Visoki savet tužilaštva (VST) i Visoki savet sudstva (VSS) su dali pozitivno mišljenje o predlozima izmena i dopuna pravosudnih zakona koji su u skupštinskoj proceduri. Sve navedeno potvrđuje da se u ovom slučaju radi o svojevrsnoj obmani javnosti – i domaće i međunarodne, a posebno evropskih institucija – od strane poslanice Tepić i drugih predstavnika tzv. Platforme za evropsku Srbiju, a ne od strane Ministarstva pravde ili Srpske napredne stranke (SNS).

Ta obmana zasniva se ili na elementarnom neznanju gospođe Tepić i njenih pravnih savetnika, koji ne prave razliku između zakonskih rešenja, odnosno materijalno-pravnih odredaba zakona, i načina za njihovo stavljanje u dejstvo, odnosno prelaznih odredaba zakona, ili na vrhunskom političkom bezobrazluku koji ima za cilj da svaku radnju sopstvenog, nacionalnog zakonodavnog tela, čiji su i sami članovi, predstave kao prevaru pred predstavnicima EU.

U svakom slučaju, za ovakvu obmanu zahtevaćemo odgovornost. Zahtevaćemo i jasnu odrednicu Evropske delegacije u Srbiji i ostalih činilaca na stalne neistine, dezinformacije, ometanje i otežavanje evropskog puta Srbije upravo od onih koji stalno tvrde da su posvećeni članstvu Srbije u EU, a svakodnevno rade sve kako bi Srbiju od tog članstva udaljili, i to isključivo iz partikularnih političkih interesa koji mogu da se sumiraju na sledeći način „što je Srbiji gore i što je pod većim pritiskom - to je njima bolje“, stoji u saopštenju Ane Brnabić.