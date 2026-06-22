Radić je bio jedan od prvih koji su u javnosti govorili o upotrebi tzv. "zvučnog topa" tokom protesta 15. marta 2025. godine.

Sa njim će, po naredbi tužilaštva, biti obavljen razgovor u policiji u vezi sa njegovim izjavama posle protesta.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je ranije da je u toku predistražnog postupka povodom smrti M.Ž. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, došlo do podataka koji ukazuju da je u januaru prošle godine na sastanku organizacije studenti u blokadi za protest 15. marta iste godine planirana simulacija upotrebe "zvučnog topa", za koju bi bili optuženi državni organi.

Tužilaštvo je naložilo da se identifikuju svi koji su učestvovali u tom planu, kao i da se obave razgovori sa svima koji su javno iznosili tvrdnje da je protiv učesnika skupa korišćen "zvučni top".