Na fejsbuk stranici This is Slovakia objavljen je video sa crnim medvedom koji se slobodno kreće blizu popularnog turističkog mesta.

Medved je snimljen kako pretrčava put u blizini popularnog hotela, Grand Hotela Belvi, u slovačkom gradu Stare Tatre. Ispod objavljenog snimka ljudi su upozoreni na dodatni oprez u ovom području.

Zanimljivo je da na snimku medved, nakon pretrčavanja puta, beži i krije se iza drveta. Mnogi na mrežama smatraju da je medved pobegao jer se uplašio gužve i jakog zvuka koji proizvode vozila na putu.

Video je za kratko vreme skupio veliki broj lajkova na društvenim mrežama, kao i veliki broj komentara. Ljudi su komentarisali da je reč o mladom medvedu koji deluje zbunjeno i uplašeno, ali da ljudi u okolini svakako treba da budu na oprezu, jer su okolne planine stanište ovih divljih životinja.