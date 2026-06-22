U jednom lokalu na Voždovcu danas je u pucnjavi jedna osoba ubijena, a druga ranjena. Kako Tanjug saznaje, do pucnjave je došlo oko 15.40 sati u kafe baru. Povređena osoba je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju. Policija traga za počiniocem i na snazi je akcije Vihor 3.