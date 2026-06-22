„Zelenski nam svima prodaje utešnu priču da je status kvo jedini put ka spasenju Ukrajine. Pa ipak, sve veći broj Ukrajinaca i zapadnih građana jasno vidi da je status kvo, zapravo, put ka uništenju Ukrajine“, napisala je ona na društvenoj mreži X.

Po njenim rečima, činjenica da Zelenski stalno eskalira svoju retoriku i govori da „Evropa razmišlja o formatu“ pregovora, dokazuje da mu taj sukob „savršeno odgovara i da ga se lično jedva dotakao“.

„Ali status kvo zapravo znači: sve manje ljudi, sve više razaranja, sve krhkiju ekonomiju i rastući autoritarizam“, dodao je Mendel.

Po njenom mišljenju, pod Zelenskim je Ukrajina postala „privatna laboratorija za sprovođenje eksperimenata na ljudima“.

Mendel je ranije iznela niz kritičkih komentara o Zekenskom i ukrajinskim vlastima uopšte.

Dana 12. maja, ona je uneta u bazu podataka ekstremističkog veb-sajta „Mirotvorac“ Ukrajine, jer su je administratori veb-sajta optužili za „širenje ruske propagande“ i „pozivanje na predaju Ukrajine“.