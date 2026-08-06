Unija poslodavaca Srbije (UPS) pokrenula je anonimnu anketu namenjenu privredi kako bi ispitala kako je poslednje povećanje minimalne cene rada uticalo na poslovanje kompanija i kakvi su stavovi poslodavaca pred utvrđivanje minimalne zarade za 2027. godinu.

Kako je objavljeno na sajtu UPS-a, cilj istraživanja je da se prikupe informacije o posledicama rasta minimalne cene rada na troškove poslovanja, zarade zaposlenih, zapošljavanje, investicije i konkurentnost preduzeća.

Poslodavci će kroz anketu moći da ukažu i na uslove i mere koje bi, prema njihovom mišljenju, omogućile održivo povećanje zarada zaposlenih, ali uz očuvanje stabilnosti poslovanja.

Prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za narednu godinu, prema informacijama Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, biće održan u ponedeljak, 10. avgusta.

Iz Unije poslodavaca Srbije navode da će odgovori privrednika pomoći da se realnije sagledaju izazovi sa kojima se firme suočavaju i da će predstavljati osnovu za formiranje stavova i inicijativa UPS-a tokom predstojećih pregovora.

Tema minimalne zarade tradicionalno izaziva veliku pažnju, jer odluka o njenom iznosu direktno utiče i na primanja velikog broja zaposlenih i na troškove poslovanja poslodavaca.